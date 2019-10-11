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Френки де Йонг: «В 95-м Беларусь в Минске обыграла Голландию? Завтра мы исправим ситуацию»

12.10.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Евро-2020 против Беларуси, который пройдет 13 октября на минском стадионе «Динамо».

– Что ты знаешь о Беларуси?

– Про саму страну, сожалению, я практически ничего не знаю, только о футболе. Знаю, что лучший белорусский футболист – это Александр Глеб

– Слышал, что в 1995-м Беларусь здесь обыграла Голландию?

– Сейчас узнаю об этом впервые, но завтра мы исправим ситуацию.

– Сложно ли тебе будет играть на поле соперника при полных трибунах или ты привык?

– Полные трибуны – это всегда хорошо. Надеюсь, завтра будет классная атмосфера, – сказал де Йонг.

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Евро-2020 против Беларуси, который пройдет 13 октября на...
 
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