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Френки де Йонг: «В 95-м Беларусь в Минске обыграла Голландию? Завтра мы исправим ситуацию»
12.10.2019 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Евро-2020 против Беларуси, который пройдет 13 октября на минском стадионе «Динамо».
– Что ты знаешь о Беларуси?
– Про саму страну, сожалению, я практически ничего не знаю, только о футболе. Знаю, что лучший белорусский футболист – это Александр Глеб
– Слышал, что в 1995-м Беларусь здесь обыграла Голландию?
– Сейчас узнаю об этом впервые, но завтра мы исправим ситуацию.
– Сложно ли тебе будет играть на поле соперника при полных трибунах или ты привык?
– Полные трибуны – это всегда хорошо. Надеюсь, завтра будет классная атмосфера, – сказал де Йонг.
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Евро-2020 против Беларуси, который пройдет 13 октября на...
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