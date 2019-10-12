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Италия выиграла 8 матчей подряд впервые за 81 год
13.10.2019 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Италии победила команду Греции (2:0) в отборе Евро-2020.
Итальянцы выиграли 8 матчей подряд впервые за 81 год.
В последний раз подобное случалось в 1938 году, тогда команда тренера
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Сборная Италии победила команду Греции (2:0) в отборе Евро-2020.
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