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Италия выиграла 8 матчей подряд впервые за 81 год

13.10.2019 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Италии победила команду Греции (2:0) в отборе Евро-2020.

Итальянцы выиграли 8 матчей подряд впервые за 81 год.

В последний раз подобное случалось в 1938 году, тогда команда тренера Витторио Поццо выиграла 9 матчей подряд.

 
 
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Сборная Италии победила команду Греции (2:0) в отборе Евро-2020.
 
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