Александр Усик нокаутировал Чэза Уизерспуна и успешно дебютировал в тяжелом весе

Источник материала: Tribuna.com

В Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке экс-чемпион мира в первом тяжелом весе успешно дебютировал в тяжелом весе, нокаутировав Чэза Уизерспуна.

Угол американца отказался от продолжения борьбы в перерыве между седьмым и восьмым раундом.

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