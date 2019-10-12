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Александр Усик нокаутировал Чэза Уизерспуна и успешно дебютировал в тяжелом весе
13.10.2019 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся вечер профессионального бокса. В главном поединке экс-чемпион мира в первом тяжелом весе
Угол американца отказался от продолжения борьбы в перерыве между седьмым и восьмым раундом.
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В Чикаго (штат Иллинойс, США) состоялся вечер профессионального бокса.
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