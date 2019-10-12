Сергей Канашиц: «Футбол Мархеля и футбол Криушенко сегодня похожи как две капли воды»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Сергей Канашиц поделился мнением об игре сборной Беларуси.

«Поменяли летом тренера, убрав и поставив Михаила Мархеля, а впечатление такое, будто в простом математическом примере переставили местами слагаемые.

Тренерская рокировка в данном случае — это все равно как поменять ложку, когда ешь одну и ту же кашу из той же самой миски, и думать, что еда станет от этого вкуснее. А нужно не ложку менять, а повара, например. То есть просто по‑другому кашу готовить. Ну или хотя бы просто посолить.

Если у вас совсем туго с ассоциативным мышлением, то расшифрую. Решившись вопреки известной пословице поменять коней на переправе и поставить у руля сборной посреди отборочного цикла Мархеля вместо Криушенко, в федерации футбола произвели как раз ту самую замену ложек. Потому что набор футболистов остался прежним. И набрать новых пока не представляется возможным. Их нужно уметь готовить. Этот процесс не первый год на своей кухне федерация пытается наладить, но пока блюдо явно не дотягивает до мишленовских стандартов, нужно еще время. А вот посолить можно было бы уже сейчас.

Иными словами — ввести в состав новых игроков. Ту молодежь, которая бьет копытом в желании доказать свою состоятельность и показать себя. И Михаил Мархель вроде бы как декларировал подобное развитие событий, много говорил об омоложении состава, даже взял в руки солонку и приготовился ею встряхнуть, но... Вдруг передумал и поставил ее на место. И теперь ему не хватает только усов, чтобы быть полной копией своего предшественника — футбол Михаила Мархеля и футбол Игоря Криушенко сегодня похожи как две капли воды», – написал Канашиц.