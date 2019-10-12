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Квалификация Евро-2020. Уэльс против Хорватии, Россия сыграет с Кипром, Казахстан – Бельгия
13.10.2019 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В отборочном турнире Евро-2020 сборная я России играет на выезде с Кипром, а Бельгия встречается в гостях с Казахстаном, а Уэльс поборется с Хорватией.
Квалификация Евро-2020
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В отборочном турнире Евро-2020 сборная я России играет на выезде с Кипром, а Бельгия встречается в гостях с Казахстаном, а Уэльс поборется с Хорватией.
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