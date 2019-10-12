ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация Евро-2020. Уэльс против Хорватии, Россия сыграет с Кипром, Казахстан – Бельгия

13.10.2019 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В отборочном турнире Евро-2020 сборная я России играет на выезде с Кипром, а Бельгия встречается в гостях с Казахстаном, а Уэльс поборется с Хорватией.

Квалификация Евро-2020

Казахстан – Бельгия
Дата проведения
13 октября, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Кипр – Россия
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Нео ГСП»
превью матча онлайн статистика

 

Шотландия – Сан-Марино
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Хэмпден Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Венгрия – Азербайджан
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Групама-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Польша – Северная Македония
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Национальный стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Уэльс – Хорватия
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Словения – Австрия
Дата проведения
13 октября, 21.45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отборочном турнире Евро-2020 сборная я России играет на выезде с Кипром, а Бельгия встречается в гостях с Казахстаном, а Уэльс поборется с Хорватией.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кубок ЕГФ. Ответный матч. СКА против «Рибницы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика