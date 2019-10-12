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Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Цмокi-Мiнск»

13.10.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет белорусский «Цмокi-Мiнск».

Петербургский «Зенит» встретится дома с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – Цмоки-Минск
Дата проведения
13 октября, 13.00, «УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского»
Онлайн матча

Парма – Енисей
Дата проведения
13 октября, 15.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

Зенит – Нижний Новгород
Дата проведения
13 октября, 16.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 2-0, «Калев» – 2-1, «Астана» – 1-1, УНИКС – 1-1, «Локомотив-Кубань» – 1-1, «Нижний Новгород» – 1-1, «Енисей» – 1-1, ЦСКА – 1-2, «Зелена-Гура» – 1-2, «Автодор» – 0-1, «Цмокi-Мiнск» – 0-1, «Парма» – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет белорусский «Цмокi-Мiнск».
 
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