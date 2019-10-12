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Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Цмокi-Мiнск»
13.10.2019 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата
Петербургский «Зенит» встретится дома с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 3-0, «Зенит» – 2-0, «Калев» – 2-1, «Астана» – 1-1, УНИКС – 1-1,
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В воскресенье, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ московский ЦСКА примет белорусский «Цмокi-Мiнск».
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