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Валерий Непомнящий: «Беларусь, как это ни странно, сейчас является одним из аутсайдеров европейского футбола»

13.10.2019 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Беларусь – Голландия.

«Считаю, что в белорусской команде после ничейного результата против Эстонии (0:0) произойдут изменения, но все равно голландцы им не по зубам. Нидерланды намного сильнее, и они будут иметь серьезное преимущество, даже играя в гостях. Они смогут уверенно победить и набрать три очка.

Беларусь, как это ни странно, сейчас является одним из аутсайдеров европейского футбола, а у голландцев сейчас очень приличное молодое поколение, поэтому в последнее время они выходят на уровень сильнейших сборных и должны выходить из этой группы в финальную стадию Евро-2020. До этого у них было поколение, которое не оправдало возложенных на них надежд, но сейчас все меняется в лучшую сторону», – сказал Непомнящий.

 
 
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Беларусь – Голландия.
 
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