|
Валерий Непомнящий: «Беларусь, как это ни странно, сейчас является одним из аутсайдеров европейского футбола»
13.10.2019 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Беларусь – Голландия.
«Считаю, что в белорусской команде после ничейного результата против Эстонии (0:0) произойдут изменения, но все равно голландцы им не по зубам. Нидерланды намного сильнее, и они будут иметь серьезное преимущество, даже играя в гостях. Они смогут уверенно победить и набрать три очка.
Беларусь, как это ни странно, сейчас является одним из аутсайдеров европейского футбола, а у голландцев сейчас очень приличное молодое поколение, поэтому в последнее время они выходят на уровень сильнейших сборных и должны выходить из этой группы в финальную стадию Евро-2020. До этого у них было поколение, которое не оправдало возложенных на них надежд, но сейчас все меняется в лучшую сторону», – сказал Непомнящий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валерий Непомнящий: «Беларусь, как это ни странно, сейчас является одним из аутсайдеров европейского футбола»
Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча Беларусь – Голландия.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)