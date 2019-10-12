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УЕФА изучит воинское приветствие сборной Турции. Политические жесты запрещены правилами
13.10.2019 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает Deutsche Welle, УЕФА изучит сообщения о том, что турецкие футболисты отдали воинское приветствие в знак поддержки военной операции Анкары против сирийских курдов после гола Дженка Тосуна на 90-й минуте.
Согласно подпункту 2е статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА, действия, несущие политический, идеологический, религиозный или оскорбительный посыл, являются признаками неподобающего подведения и запрещены.
В связи с этим инцидентом УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям по отношению к
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УЕФА проведет расследование инцидента, связанного с празднованием сборной Турции победного гола в квалификационном матче Евро-2020 против сборной Албании (1:0).
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