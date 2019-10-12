|
«Витязь» – «Динамо» Минск. Карнаухов сыграет в воротах, Китаров – в защите. Пулккинен – вне заявки
13.10.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Витязя».
Витязь: Ежов (Сапрыкин); Евсеенков — Ержабек — Чернов — Швец-Роговой — Макеев; Головков — Лаюнен — Няттинен — Йормакка — Аалтонен; Шинкевич — Катичев — Петраков — Комаров — Монс; Пыленков — Колтыгин — Ларичев — Гребенщиков — Моисеев.
Фото: Официальная группа «Динамо» Минск «Вконтакте»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Витязя».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)