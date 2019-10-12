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«Витязь» – «Динамо» Минск. Карнаухов сыграет в воротах, Китаров – в защите. Пулккинен – вне заявки

13.10.2019 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стал известен состав минского «Динамо» на матч против «Витязя».

Витязь: Ежов (Сапрыкин); Евсеенков — Ержабек — Чернов — Швец-Роговой — Макеев; Головков — Лаюнен — Няттинен — Йормакка — Аалтонен; Шинкевич — Катичев — Петраков — Комаров — Монс; Пыленков — Колтыгин — Ларичев — Гребенщиков — Моисеев.

Динамо Минск: Карнаухов (Толопило); Евенко – Готовец –  Ковыршин – Паре – А. Костицын; Еременко – Граньяни – Принс – Шор – Когалев; Эллиотт – Дерябин – Степанов – Демков – Мартынов; Знахаренко – Китаров – Аносов – Грецкий – Павленко.

«Витязь» – «Динамо» Минск. Карнаухов сыграет в воротах, Китаров – в защите. Пулккинен – вне заявки

Фото: Официальная группа «Динамо» Минск «Вконтакте»

 
Теги: Минск
 
 
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