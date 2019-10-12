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Беларусь – Голландия. Бахар, Лаптев и Ковалев выйдут с первых минут

13.10.2019 17:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы сборной Беларуси и Голландии на матч квалификации Евро-2020.

Беларусь: Гутор, Мартынович, Наумов, Веретило, Поляков, Ковалев, Драгун, Бахар, Яблонский, Стасевич, Лаптев.

Запасные: Чичкан, Хаткевич, Политевич, Савицкий, Эбонг, Скавыш, Золотов, Лисакович, Маевский, Шевченко, Волков, Матвейчик.

Голландия: Силлессен, Велтман, де Лигт, ван Дейк, ван де Беек, Бергвейн, Вейналдум, Промес, Блинд, Мален, Ф. де Йонг.

Запасные: Вермеер, Бизот, Аке, Бабел, ван Аанхолт, де Врей, де Роон, Строотман, Л. де Йонг, Думфрис.

Матч начнется в 19.00.

Tribuna проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Голы матча ловите в нашем телеграме.

 

 
 
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Стали известны составы сборной Беларуси и Голландии на матч квалификации Евро-2020.
 
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