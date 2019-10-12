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Кубок ЕГФ. СКА выиграл у «Рибницы» и вышел в следующий раунд

13.10.2019 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ между минским СКА и словенской «Рибницей». Минчане одержали победу и прошли в следующий раунд турнира.

Кубок ЕГФ

СКА – Рибница 28:23 (13:13)

13 октября, 17.00, ДС Уручье

СКА: Никуленков (9), Рутенко (4), Черкащенко (4), Алехин (3), Гирик (2), Шилович (2), Хмельков (1), Кривенко (1), Бохан (1), Бровко (1).

Рибница: Сетникар (5), Пуцель (4), Хорват (4), Цимерман (3), Вуячич (3), Стрмлян (2), Кнавс (1), Ранисавлевич (1).

Первый матч: 33:33

Жеребьевка 3-го раунда квалификации пройдет 15 октября.

 
 
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Сегодня прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ между минским СКА и словенской «Рибницей».
 
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