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Кубок ЕГФ. СКА выиграл у «Рибницы» и вышел в следующий раунд
13.10.2019 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ между минским СКА и словенской «Рибницей». Минчане одержали победу и прошли в следующий раунд турнира.
Кубок ЕГФ
СКА – Рибница 28:23 (13:13)
13 октября, 17.00, ДС Уручье
СКА: Никуленков (9), Рутенко (4), Черкащенко (4), Алехин (3), Гирик (2), Шилович (2), Хмельков (1), Кривенко (1), Бохан (1), Бровко (1).
Рибница: Сетникар (5), Пуцель (4), Хорват (4), Цимерман (3), Вуячич (3), Стрмлян (2), Кнавс (1), Ранисавлевич (1).
Первый матч: 33:33
Жеребьевка 3-го раунда квалификации пройдет 15 октября.
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Сегодня прошел ответный матч 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ между минским СКА и словенской «Рибницей».
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