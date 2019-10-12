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Минское «Динамо» впервые в сезоне не забросило шайбу. «Зубры» проиграли 4 матча подряд

13.10.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:3).

Отметим, что «зубры» впервые в сезоне завершили матч без заброшенных шайб.

Поражение от подмосковного клуба стало четвертым подряд для «Динамо».

Далее минчан ожидает четырехматчевая домашняя серия. «Динамо» сыграет с «Торпедо», «Барысом», рижским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым».

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:3).
 
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