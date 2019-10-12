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Минское «Динамо» впервые в сезоне не забросило шайбу. «Зубры» проиграли 4 матча подряд
13.10.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:3).
Отметим, что «зубры» впервые в сезоне завершили матч без заброшенных шайб.
Поражение от подмосковного клуба стало четвертым подряд для «Динамо».
Далее минчан ожидает четырехматчевая домашняя серия. «Динамо» сыграет с «Торпедо», «Барысом», рижским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде уступило «Витязю» (0:3).
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