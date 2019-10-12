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Ташуев об интересе из ФНЛ: «Когда у тренеров контракт подходит к концу, подобные вбросы – обычное дело»

13.10.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от гродненского «Немана» в воскресном спарринге (0:2), а также опроверг слухи о скорой смене рабочего места.

– Получили много информации для анализа в этой игре. Во втором тайме на фоне хорошего соперника проверили молодежь, которая на подходе к основному составу. Достаточно хорошее впечатление они оставили. Например, Макаренко. Мальчишке 17 лет, а он спокойно и уверенно играет, хорошо взаимодействует с опытными футболистами, в частности с Балановичем. Первый тайм в целом оставил позитивное впечатление. Единственное, Бакай вынужденно покинул поле. Он пропустил десять дней работы, а сейчас два дня нагрузился — и вот выпал. А тренировки были насыщенные: вчера — двухразовая, силовая работа серьезная. У нас по плану перед товарищеской игрой хорошая нагрузка, играем на фоне усталости и назавтра выходной. В первой половине хорошо комбинировали, держали мяч, но не было последнего удара. Я это связываю как раз с тем, что играли под нагрузкой. Свежести и легкости не хватило, но мы и не планировали.

А второй тайм… Вышло несколько дублеров, состав был несбалансированным. Но, если брать по именам, хорошее впечатление оставили центральные защитники — Ламбулич и Прийма. В середине поля было не все хорошо — пара Булычев-Хадаркевич не сыграна. А если середина поля не работает, то и нападающие остаются на голодном пайке. Во втором тайме у нас была задача в первую очередь посмотреть, насколько игроки замены и молодежь готовы ментально помогать основному составу с замены. Конечно, жалко, что было несколько глупых ошибок, которые и привели к пропущенным мячам. Но мы увидели то, что хотели увидеть — это важно. Главное сейчас целенаправленно подготовиться к решающим матчам.

– К слову, не сбивает ли вас в этой подготовке информация по поводу интереса из ФНЛ и сопутствующие ей разговоры?

– У тренерского штаба контракт до конца года, и у нас есть четко поставленная задача. Мы и для себя в том числе ее поставили. И чтобы эту задачу решить, сейчас надо абстрагироваться от всех слухов. Вообще, когда у тренеров действующий контракт подходит к концу, подобные информационные вбросы являются обычным делом. Переговоров мы ни с кем не вели, – сказал Ташуев.

 
 
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Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от гродненского «Немана» в воскресном спарринге (0:2), а также опроверг слухи о скорой смене...
 
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