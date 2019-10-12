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Беларусь – Голландия. Матч посетили 21639 зрителей

13.10.2019 20:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матче квалификации Евро-2020 Беларусь – Голландия присутствуют 21639 зрителей. Таким образом, установлен рекорд посещаемости футбольных матчей на обновленной арене.

Напомним, стадион «Динамо» вмещает 22 918 человек.  

Ранее сообщалось, что на матч проданы все билеты.

 
 
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На матче квалификации Евро-2020 Беларусь – Голландия присутствуют 21639 зрителей.
 
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