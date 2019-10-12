Крэйг Вудкрофт: «Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе»

Источник материала: Tribuna.com

Крэйг Вудкрофт, главный тренер «Динамо», прокомментировал поражение от «Витязя» (0:3).

– Хочу поздравить Михаила с победой. Несмотря на счет на табло, я думаю, что это была равная игра. Мне понравилось, как мы действовали в первом периоде. Мы смогли остудить пыл хозяев и не позволить им многого. Мы создавали моменты, но не смогли их реализовать. Думаю, в этом и была разница между нами и «Витязем» сегодня. Хозяева реализовывали свои моменты. Мы хорошо прессинговали. Если мы продолжим работать в том же духе, то результат должен прийти. Конечно, результат нас очень разочаровал сегодня.

– Впервые в сезоне ни одного гола, кроме того, в заявке отсутствовал Тему Пулккинен. Это совпадение?

– Тему один из самых забивающих форвардов в КХЛ. Конечно, его отсутствие – это проблема для нас, и мы сегодня почувствовали это. Мы знали, что «Витязь» не позволит нам многого. Тем не менее, мы создавали моменты, просто нам не везло. Мы должны учиться играть в атаке, даже когда Пулккинена нет в составе. Другие игроки должны уметь брать его обязанности на себя. Сейчас я могу сказать, что у Тему повреждение нижней части тела, – сказал Вудкрофт.