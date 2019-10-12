ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мархель: «Да, мы создавали меньше моментов, но учтите, что играли против Голландии. Если кто-то говорит, что она играет вполсилы, они ошибаются»

13.10.2019 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал поражение от Голландии (1:2) в квалификации Евро-2020.

– Игра с таким соперником – хороший опыт для нас. Я считаю, ребята этот экзамен выдержали. Хоть мы и не выиграли, но доказали, что у этой команды есть характер. Мы с оптимизмом можем смотреть в будущее.

– После матча некоторые болельщики говорили, что голландцы играют вполсилы, а белорусы не могут победить их, выкладываясь на сто процентов. Не обидно слышать такое?

– Нет, не обидно.

– Почему все-таки не получилась вторая половина второго тайма?

– Не могу сказать, что она не получилась. Да, мы создавали меньше моментов, но учтите, что играли против сборной Голландии. Если кто-то говорит, что она играет вполсилы, они ошибаются. Я считаю, физически мы не просели, до конца придерживались выбранной на матч стратегии. Второй тайм показал, что мы на правильном пути.

– Сегодня тоже не наш день, но не такой, как в матче с Эстонией.

– Иногда, как сегодня, бывают такие поражения, которые стоят больше, чем какая-то победа. Для меня, как тренера, было очень важно, что после тяжелой ситуации – к перерыву мы проигрывали 0:2 – команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. В принципе, при хорошем раскладе могли сыграть вничью с ведущей командой мира.

– Что сказали в раздевалке в перерыве?

– Мы подкорректировали нашу игру на флангах, постарались больше играть вперед забросами, потому что в первом тайме это приносило нам определенные дивиденды. И морально настраивали ребят, что нужно выходить и продолжать так же, как в первой половине, – тогда удача придет.

– Почти у половины команды желтые карточки. Рабочие моменты, или есть претензии по дисциплине?

– Претензий по дисциплине нет. Все карточки по делу. Где-то можно было и не давать. Но, вы понимаете, что играем против Голландии – тяжело всю игру вести… Кстати, во втором тайме, когда мы начали больше фолить – может быть, это и неправильно –, игра с нашей стороны оживилась. Поэтому в перерыве просили относиться к голландцам менее почтительно. Как показала игра, это было правильно, – сказал Мархель, передает корреспондент Tribuna.com.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал поражение от Голландии (1:2) в квалификации Евро-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Мархель: «Могли сыграть вничью с Голландией»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика