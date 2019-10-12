Михаил Мархель: «Да, мы создавали меньше моментов, но учтите, что играли против Голландии. Если кто-то говорит, что она играет вполсилы, они ошибаются»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал поражение от Голландии (1:2) в квалификации Евро-2020.

– Игра с таким соперником – хороший опыт для нас. Я считаю, ребята этот экзамен выдержали. Хоть мы и не выиграли, но доказали, что у этой команды есть характер. Мы с оптимизмом можем смотреть в будущее.

– После матча некоторые болельщики говорили, что голландцы играют вполсилы, а белорусы не могут победить их, выкладываясь на сто процентов. Не обидно слышать такое?

– Нет, не обидно.

– Почему все-таки не получилась вторая половина второго тайма?

– Не могу сказать, что она не получилась. Да, мы создавали меньше моментов, но учтите, что играли против сборной Голландии. Если кто-то говорит, что она играет вполсилы, они ошибаются. Я считаю, физически мы не просели, до конца придерживались выбранной на матч стратегии. Второй тайм показал, что мы на правильном пути.

– Сегодня тоже не наш день, но не такой, как в матче с Эстонией.

– Иногда, как сегодня, бывают такие поражения, которые стоят больше, чем какая-то победа. Для меня, как тренера, было очень важно, что после тяжелой ситуации – к перерыву мы проигрывали 0:2 – команда не опустила руки и продолжала гнуть свою линию. В принципе, при хорошем раскладе могли сыграть вничью с ведущей командой мира.

– Что сказали в раздевалке в перерыве?

– Мы подкорректировали нашу игру на флангах, постарались больше играть вперед забросами, потому что в первом тайме это приносило нам определенные дивиденды. И морально настраивали ребят, что нужно выходить и продолжать так же, как в первой половине, – тогда удача придет.

– Почти у половины команды желтые карточки. Рабочие моменты, или есть претензии по дисциплине?

– Претензий по дисциплине нет. Все карточки по делу. Где-то можно было и не давать. Но, вы понимаете, что играем против Голландии – тяжело всю игру вести… Кстати, во втором тайме, когда мы начали больше фолить – может быть, это и неправильно –, игра с нашей стороны оживилась. Поэтому в перерыве просили относиться к голландцам менее почтительно. Как показала игра, это было правильно, – сказал Мархель, передает корреспондент Tribuna.com.