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Петр Чех дебютировал в хоккее. Пропустил две шайбы, отразил решающий буллит и был признан лучшим игроком матча
13.10.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех провел первый матч за полупрофессиональный английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».
Чех вышел на лед в качестве стартового вратаря на игру против «Суиндон Уайлд Кэтс».
В итоге он пропустил две шайбы, а в серии буллитов помог команде победить, отразив решающий бросок.
Команда Чеха победила со счетом 3:2, а он был признан лучшим игроком матча.
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