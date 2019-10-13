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Петр Чех дебютировал в хоккее. Пропустил две шайбы, отразил решающий буллит и был признан лучшим игроком матча

13.10.2019 22:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех провел первый матч за полупрофессиональный английский хоккейный клуб «Гилфорд Феникс».

Чех вышел на лед в качестве стартового вратаря на игру против «Суиндон Уайлд Кэтс».

В итоге он пропустил две шайбы, а в серии буллитов помог команде победить, отразив решающий бросок.

Команда Чеха победила со счетом 3:2, а он был признан лучшим игроком матча.

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