Базанов о ПФЛ: «Если создадим, то не будем получать господдержку по 300-му и 191-му Указам. Будет очень сложно. А как зарабатывать деньги?»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов поделился мнением об идее создания ПФЛ.

– Недавно вышло интервью Александра Зайцева по поводу создания Профессиональной футбольной лиги. Ваше отношение к проекту?

– Есть интервью Зайцева, на которое мы готовим ответ. ПФЛ – это же не просто сказал в интервью и все. Все должно быть взвешенно и рассказано. А там слишком много вопросов. Вот взять ту же бальную систему при голосованиях. Что у нас, три клуба будут решать за 16 команд? Так быть не может! Сложите 16, 15 и 14 – 45 голосов. Это большинство. Считаю, что голоса должны распределяться равноправно.

Также он говорит про то, что будет шесть миллионов от рекламы и телевидения. Мы от телевидения почти ничего не получаем. У нас государственное телевидение. И чемпионат… Даже если ты захочешь продать картинку на Запад, ты ее не продашь за такие деньги.

– Но вам сама идея нравится?

– Идея есть, но у нас почти все клубы имеют государственную поддержку. Мы этим отличаемся от других государств. И у нас нет условий. Если создадим, то не будем получать господдержку по 300-му и 191-му Указам. Будет очень сложно. А как зарабатывать деньги?

Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться. И мы идем вперед. И я убежден, что вы все это увидите. Может быть, даже уже в следующем году, – сказал Базанов.

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