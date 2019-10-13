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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Кливленд», «Сан-Антонио» проиграл «Новому Орлеану» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Бостон» разгромил на своей площадке «Кливленд».
«Новый Орлеан» обыграл в гостях «Сан-Антонио».
НБА
Предсезонные матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Бостон» разгромил на своей площадке «Кливленд».
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