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НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» разгромил «Кливленд», «Сан-Антонио» проиграл «Новому Орлеану» и другие результаты

14.10.2019 08:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Бостон» разгромил на своей площадке «Кливленд».

«Новый Орлеан» обыграл в гостях «Сан-Антонио».

НБА

Предсезонные матчи

Бостон – Кливленд 118:72 (22:17, 37:9, 27:17, 32:29)
Дата проведения
13 октября, 22.00, «TD Garden»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Мельбурн 118:100 (18:24, 29:27, 43:20, 28:29)
Дата проведения
13 октября, 22.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

Сан-Антонио – Новый Орлеан 116:123 (27:16, 39:40, 16:35, 34:32)
Дата проведения
13 октября, 23.00, «AT&T Center»
Онлайн матча Статистика

Торонто – Чикаго 91:105 (21:28, 17:25, 23:39, 30:13)
Дата проведения
14 октября, 01.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика

Орландо – Филадельфия 94:126 (14:26, 31:31, 27:33, 22:36)
Дата проведения
14 октября, 01.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Вашингтон – Милуоки 108:115 (26:27, 26:28, 31:29, 25:31)
Дата проведения
14 октября, 01.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Маккаби Хайфа 131:101 (33:25, 34:14, 33:32, 31:30)
Дата проведения
14 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА «Бостон» разгромил на своей площадке «Кливленд».
 
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