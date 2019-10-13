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Егор Филипенко: «Возвращение в сборную? На моей позиции играют хорошие ребята, которым ничем мне не уступают по уровню»

14.10.2019 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что не планирует возвращаться в сборную Беларуси.

«Сперва следил за сборной с ностальгией, хотелось вернуться на поле. Но сейчас уже пришло достаточно времени и уже смотрю как болельщик, а не как бывший футболист национальной команды.

Возвращение в сборную? Надо понимать одну простую вещь: я ничем сборной помочь не могу. На моей позиции там играют хорошие ребята, которым ничем мне не уступают по уровню и даже, возможно, превосходят. Я не ключевой игрок сборной, которого надо уговаривать вернуться. В этом нет необходимости, поэтому и не жду, что кто-то начнет звонить и уговаривать», – сказал Филипенко.

 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что не планирует возвращаться в сборную Беларуси.
 
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