Егор Филипенко: «Возвращение в сборную? На моей позиции играют хорошие ребята, которым ничем мне не уступают по уровню»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко признался, что не планирует возвращаться в сборную Беларуси.

«Сперва следил за сборной с ностальгией, хотелось вернуться на поле. Но сейчас уже пришло достаточно времени и уже смотрю как болельщик, а не как бывший футболист национальной команды.

Возвращение в сборную? Надо понимать одну простую вещь: я ничем сборной помочь не могу. На моей позиции там играют хорошие ребята, которым ничем мне не уступают по уровню и даже, возможно, превосходят. Я не ключевой игрок сборной, которого надо уговаривать вернуться. В этом нет необходимости, поэтому и не жду, что кто-то начнет звонить и уговаривать», – сказал Филипенко.