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Квалификация Евро-2020. Франция – Турция, Украина против Португалии, Англия в гостях у Болгарии

14.10.2019 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В сегодняшних матчах отбора Евро-2020 встретится сборные Франции и Турции, Украина сыграет с Португалией, а Англия – в гостях с Болгарией.

Квалификация Евро-2020

Франция – Турция
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Стад де Франс»
превью матча онлайн статистика

 

Исландия – Андорра
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Лаугардалсвеллур»
превью матча онлайн статистика

 

Молдова – Албания
Дата проведения
14 октября, 21.45, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика

 

Литва – Сербия
Дата проведения
14 октября, 21.45, «стадион ЛФФ»
превью матча онлайн статистика

 

Украина – Португалия
Дата проведения
14 октября, 21.45, «НСК Олимпийский»
превью матча онлайн статистика

 

Болгария – Англия
Дата проведения
14 октября, 21.45, «Болгарска армия»
превью матча онлайн статистика

 

Косово – Черногория
Дата проведения
14 октября, 21.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблицы отбора Евро-2020

Статистика отбора Евро-2020

 
 
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В сегодняшних матчах отбора Евро-2020 встретится сборные Франции и Турции, Украина сыграет с Португалией, а Англия – в гостях с Болгарией.
 
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