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Квалификация Евро-2020. Франция – Турция, Украина против Португалии, Англия в гостях у Болгарии
14.10.2019 11:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В сегодняшних матчах отбора Евро-2020 встретится сборные Франции и Турции, Украина сыграет с Португалией, а Англия – в гостях с Болгарией.
Квалификация Евро-2020
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В сегодняшних матчах отбора Евро-2020 встретится сборные Франции и Турции, Украина сыграет с Португалией, а Англия – в гостях с Болгарией.
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