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Владимир Базанов: «И на Эстонию, и на Нидерланды бесплатно отдали пять тысяч билетов детским спортивным школам»
14.10.2019 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча с Голландией рассказал о работе с болельщиками.
«До аншлага немного не дотянули, но все равно на трибунах было здорово. Мы старались. Я вам скажу, что и на Эстонию, и на Нидерланды мы бесплатно отдали пять тысяч, а может даже больше, билетов детям – детским спортивным школам. Детей на трибунах было много, – сказал Базанов.
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Владимир Базанов: «И на Эстонию, и на Нидерланды бесплатно отдали пять тысяч билетов детским спортивным школам»
Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча с Голландией рассказал о работе с болельщиками.
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