Владимир Базанов: «И на Эстонию, и на Нидерланды бесплатно отдали пять тысяч билетов детским спортивным школам»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча с Голландией рассказал о работе с болельщиками.

«До аншлага немного не дотянули, но все равно на трибунах было здорово. Мы старались. Я вам скажу, что и на Эстонию, и на Нидерланды мы бесплатно отдали пять тысяч, а может даже больше, билетов детям – детским спортивным школам. Детей на трибунах было много, – сказал Базанов.

«Могли и выиграть». Голландию не победили, но пугнули – белорусы после матча были довольны, несмотря на неудачу