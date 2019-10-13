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Владимир Базанов: «И на Эстонию, и на Нидерланды бесплатно отдали пять тысяч билетов детским спортивным школам»

14.10.2019 12:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча с Голландией рассказал о работе с болельщиками.

«До аншлага немного не дотянули, но все равно на трибунах было здорово. Мы старались. Я вам скажу, что и на Эстонию, и на Нидерланды мы бесплатно отдали пять тысяч, а может даже больше, билетов детям – детским спортивным школам. Детей на трибунах было много, – сказал Базанов.

«Могли и выиграть». Голландию не победили, но пугнули – белорусы после матча были довольны, несмотря на неудачу

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча с Голландией рассказал о работе с болельщиками.
 
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