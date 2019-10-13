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Гюндогана и Джана обвинили в поддержке войны в Сирии. Они лайкнули фото игрока сборной Турции Тосуна
14.10.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна.
Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0).
После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Данные действия были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.
Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом.
«В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.
Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль.
За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.
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Гюндогана и Джана обвинили в поддержке войны в Сирии. Они лайкнули фото игрока сборной Турции Тосуна
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна.
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