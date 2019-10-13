ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гюндогана и Джана обвинили в поддержке войны в Сирии. Они лайкнули фото игрока сборной Турции Тосуна

14.10.2019 13:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна.

Тосун забил за сборную Турции в матче квалификации Евро-2020 с Албанией (1:0).

После гола часть игроков турецкой команды подбежала к трибунам и отпраздновала военным приветствием. Данные действия были интерпретированы как жест поддержки турецкой армии, которая начала военную операцию в Сирии.

Позже Тосун опубликовал в инстаграме фотографию празднования. Гюндоган и Эмре Джан, имеющие турецкие корни, поставили лайки под этим постом. 

«В наши дни люди пишут вопиющие вещи ради кликов. Я поставил лайк под фото друга, с которым жил в Манчестере. У него сейчас все непросто в «Эвертоне», но он забил гол и принес своей команде победу.

Под постом поставили лайк 200 000 человек, среди них футболисты со всего мира. Но внимание обратили именно на нас и сделали из этого историю. Жаль.

За этим не было абсолютно никакого политического подтекста. Мы с Эмре выступаем против любых форм войны и терроризма, вне зависимости от того, где это происходит. Единственная цель лайков – поддержать друга», – сказал Гюндоган.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Cenk Tosun (@cenktosun14)

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган ответил на критику за лайк под постом турецкого нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Никита Наумов: «Показали, что мы мужики и можем с любой сборной играть. Даже с лучшей в мире»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
14.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика