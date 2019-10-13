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Никита Наумов: «Показали, что мы мужики и можем с любой сборной играть. Даже с лучшей в мире»
14.10.2019 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник сборной Беларуси Никита Наумов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» оценил уровень сборной Голландии (1:2).
Всегда приятно с такими командами играть. На всю жизнь запоминается. Мы не выглядели мальчиками для битья. Показали, что мы мужики и можем с любой сборной играть. Даже с лучшей в мире», – сказал Наумов.
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Защитник сборной Беларуси Никита Наумов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» оценил уровень сборной Голландии (1:2).
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