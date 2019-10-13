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Никита Наумов: «Показали, что мы мужики и можем с любой сборной играть. Даже с лучшей в мире»

14.10.2019 13:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник сборной Беларуси Никита Наумов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» оценил уровень сборной Голландии (1:2).

Всегда приятно с такими командами играть. На всю жизнь запоминается. Мы не выглядели мальчиками для битья. Показали, что мы мужики и можем с любой сборной играть. Даже с лучшей в мире», – сказал Наумов.

Де Йонг в шоке от газона на «Динамо», Бахар – от игры голландцев. Все подробности матча с Нидерландами в новом «ЧестнОКе»

 
 
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Защитник сборной Беларуси Никита Наумов в новом выпуске на канале «ЧестнОК» оценил уровень сборной Голландии (1:2).
 
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