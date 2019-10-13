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«Юность» готовится к решающему матчу главного хоккейного еврокубка: победа выведет команду в плей-офф!
14.10.2019 15:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минская «Юность» во второй раз в своей истории близка к выходу в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов – главного европейского клубного турнира. В сезоне 2019/20 «красно-синие» выступают на первом этапе в группе D.
«Юность» трижды участвовала в турнире хоккейной ЛЧ – в сезонах 2016/17, 2018/19 и 2019/20, и в первом случае преодолела групповой этап.
Прямо сейчас в своем квартете подопечные Александра Макрицкого пока идут третьими: у них 8 очков после пяти игровых дней. Турнирная таблица группы D выглядит так:
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Кстати, 9 октября «Юность» одержала первую гостевую победу (4:2) за все время выступления в Лиге чемпионов: до этого в восьми поединках на чужих площадках минчане неизменно уступали. Наконец пришло время прервать эту неприятную серию – и под горячую руку белорусской команды попал финский «Пеликанс». Тогда дубль оформил Михаил Стефанович – прибывшее из КХЛ подкрепление.
Виктория в Финляндии – больше, чем просто победа в отдельной игре. До плей-офф Лиги чемпионов «Юности» остался всего один шаг: победа в основное время в ответном домашнем матче с «Пеликанс» гарантирует выход из группы.
Пока минчане готовились к этому важному матчу, на выезде они встретились с
К слову, в эфире Радио «Мир» болельщики смогут поучаствовать в розыгрыше билетов на такой важный для минской команды матч. Тех, кто придет поддержать «Юность» на арену, ждет много сюрпризов: в зоне активации можно будет украсить себя фан-гримом, нарисовать плакат в поддержку минчан, сфотографироваться в фотозоне, взять автограф у одного из игроков.
Самые юные болельщики смогут бесплатно поиграть в увлекательные игры от партнера клуба – бюро сказочных мероприятий «Розовая зебра». Кроме того, среди посетителей матча разыграют купоны на посещение аквапарка «Фристайл» со скидкой 50%.
Приходите на «Чижовку» и поддержите любимую команду!
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«Юность» готовится к решающему матчу главного хоккейного еврокубка: победа выведет команду в плей-офф!
Минская «Юность» во второй раз в своей истории близка к выходу в плей-офф хоккейной Лиги чемпионов – главного европейского клубного турнира.
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