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Франсис Паре: «Пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. От меня здесь ничего не зависит»

14.10.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси.
 
«Честно скажу, пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. Вообще не представляю. Сборная пока очень далеко, не особо об этом думаю. Я стараюсь наслаждаться каждым днем в «Динамо», если потеряешь концентрацию и будешь смотреть далеко вперед, то быстро останешься без работы. Я не хочу этого.
 
Моя семья счастлива в Минске, дочка ходит в школу, нас здорово приняли. Я просто хочу идти день за днем, хочу забивать, выигрывать с «Динамо». Над вопросом сборной работает мой агент, он даст мне знать, когда будут подвижки, от меня самого ведь здесь ничего не зависит», – сказал Паре.

Франсис Паре: «Хотел бы сыграть за Беларусь на чемпионате мира»

 
Теги: Минск
 
 
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Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси. «Честно скажу, пока не знаю, как будет развиваться...
 
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