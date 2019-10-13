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Франсис Паре: «Пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. От меня здесь ничего не зависит»
14.10.2019 17:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
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Франсис Паре: «Пока не знаю, как будет развиваться история со сборной Беларуси. От меня здесь ничего не зависит»
Форвард минского «Динамо» Франсис Паре высказался касательно возможного выступления за сборную Беларуси. «Честно скажу, пока не знаю, как будет развиваться...
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