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Бывший генеральный директор «Цмокi-Мiнск» Шереверя вышел на свободу

14.10.2019 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

 Бывший генеральный директор БК «Цмокi-Мiнск» Константин Шереверя вышел на свободу. В 2016 году он получил 5,5 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Суд признал его виновным в завладении имуществом путем злоупотреблением служебными полномочиями, повторно и в составе группы лиц по предварительному сговору.

Cогласно приговору, суд оправдал Шереверю по одному из эпизодов обвинения, который был квалифицирован по ч.3. ст. 424 Уголовного кодекса Беларуси — злоупотребление служебными полномочиями.

Также суд постановил взыскать с Шеревери в пользу БК «Минск-2006» ущерб в размере 358 966 рублей с учетом деноминации. 

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Теги: Минск
 
 
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 Бывший генеральный директор БК «Цмокi-Мiнск» Константин Шереверя вышел на свободу.
 
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