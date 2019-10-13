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Неймар пропустит около месяца из-за травмы бедра
14.10.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «ПСЖ»
Клуб сообщил, что сегодня игрок прошел МРТ. Во время обследования у футболиста было выявлено растяжение двуглавой мышцы левого бедра второй степени.
Ожидается, что Неймар из-за травмы пропустит порядка четырех недель. Через восемь дней бразилец пройдет новый медосмотр.
В сезоне-2019/20 Неймар сыграл за
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Нападающий «ПСЖ» Неймар пропустит месяц из-за повреждения, полученного в товарищеском матче за сборную Бразилии против Нигерии (1:1).
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