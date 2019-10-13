Неймар пропустит около месяца из-за травмы бедра

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «ПСЖ» пропустит месяц из-за повреждения, полученного в товарищеском матче за сборную Бразилии против Нигерии (1:1).

Клуб сообщил, что сегодня игрок прошел МРТ. Во время обследования у футболиста было выявлено растяжение двуглавой мышцы левого бедра второй степени.

Ожидается, что Неймар из-за травмы пропустит порядка четырех недель. Через восемь дней бразилец пройдет новый медосмотр.

В сезоне-2019/20 Неймар сыграл за 5 матчей в Лиге 1 и забил 4 мяча. Форвард пропустил старт сезона из-за травмы.