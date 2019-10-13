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Владимир Белявский: «Понятно, что федерация не хочет создания ПФЛ. Тогда будут видны критерии, по которым следует оценивать ее работу»

14.10.2019 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский поделился мнением об идеи создания ПФЛ. 

«Кто-то себя прекрасно чувствует в плане финансов, а кто-то перебивается». Боссы клубов – о ПФЛ в Беларуси

«Сейчас бурно обсуждается тема создания ПФЛ. Хотелось бы высказать и нашу позицию. Было ясно еще лет десять-пятнадцать назад, что рано или поздно найдется в Беларуси человек, который все осмыслит и поймет: футбол должен зарабатывать, а не пользоваться государственными средствами. Но до конца никто не понимал, что это такое. Сегодня на примере всех передовых стран, России и вообще бывшего СНГ очевидно: наступил момент, когда мухи отдельно, а котлеты отдельно.

И вот появился человек, который начал в ногу со временем заниматься футболом. Но доходит информация, что ряд клубов до конца не понимают ситуацию. Они возмущаются: «Уйдет Зайцев — и что потом?» Значит, не читали его программу. А там — система. И даже если Зайцев уйдет, она все равно останется.

Понятно, что федерация не хочет создания ПФЛ. Ведь так мы обязаны будем вывести из полномочий АБФФ проведение чемпионата во всех лигах, убрать из ее структуры отдел по лицензированию и сертификации. В таком случае федерации останется массовый и детско-юношеский футбол, а также сборные. И вот тогда будут видны критерии, по которым следует оценивать ее работу. И АБФФ в конце концов займется футболом, а ПФЛ — выполнением социального заказа: создать обстановку для отдыха населения и так далее», – сказал Белявский.

Базанов о ПФЛ: «Если создадим, то не будем получать господдержку по 300-му и 191-му Указам. Будет очень сложно. А как зарабатывать деньги?»

 
 
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Главный тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Белявский поделился мнением об идеи создания ПФЛ.
 
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