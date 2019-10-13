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Николай Ходасевич: «Задачу выхода в финал Лиги наций надо решать с опытными игроками, потому что там будет крепость духа»
14.10.2019 21:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Искусственное омоложение? Ну как это понимать? Сборная Беларуси должна играть сильнейшими здесь и сейчас. Чтобы обыгрывать Эстонию и чтобы максимально эффективно играть против команды Голландии. Мы не можем с национальной сборной куда-то готовиться. Мы не можем готовиться к сборной Грузии, потому что даже из этой обоймы, которые провели сейчас два матча, неизвестно кто из них будет в какой форме и каком состоянии в марте месяце, когда надо будет решать задачу. Есть расширенный список, да, в него все входят.
Но все равно, я считаю, что задачу выхода в финал Лиги наций надо решать с опытными игроками, потому что там будет опыт и крепость духа. И это важнее, чем бодрость и задор.
Вот допустим Алексей Бага с БАТЭ. Как только важнейшие матчи, кто выходил на поле? Только опытные игроки выходили. Обойма, которая знает, что такое выходить в групповой этап Лиги Европы. Но не будет же Бахар в марте месяце решать задачу, а, возможно, и будет, я этого не знаю. Но с грузинами все равно мы будем играть лучшими», – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Задачу выхода в финал Лиги наций надо решать с опытными игроками, потому что там будет крепость духа»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об игре сборной Беларуси.
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