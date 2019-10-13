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Ходасевич – Мархелю: «В Доме футбола устроят Глебу прощальный матч? АБФФ не потянет эти расходы. Александр организует себе его самостоятельно»

14.10.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич сообщил, что в следующем году Александр Глеб организует себе прощальный матч.

«Каждый тренер национальной сборной, который приходит на этот пост, должен приходить с таким запасом терпения. Потому что, извиняюсь за выражение, ###### все и со всех углов. Меня в том числе.
Самое главное, это не вляпываться в истории.

Михаил Мархель на этой неделе вляпался в две истории. Первая касается лучшего бомбардира чемпионата Беларуси. Илья Шкурин остался в молодежной сборной, а Виталий Лисакович вызван в национальную команду.

Все понимают, что Шкурин имеет конфликт с Мархелем. Но фраза «пускай доказывает в молодежке» прилетела бумерангом. Михаил Михайлович, так вам тоже надо доказать в молодежке, чтобы такими фразами бросаться.

И в отношении Александра Глеба. Михаил Мархель говорит: «Мы Александру Глебу устроим прощальный матч». (смеется) Кому прощальный матч устраивали в Доме футбола? Кому? Александр Хацкевич и Геннадий Тумилович сами себе, насколько я помню, устроили прощальный матч с «Байером». У нас не организовывают прощальный матчи. Во-первых, Дом футбола не потянет эти расходы, чтобы пригласить со всей Европы топ-футболистов, пускай и экс. Не потянет финансово. Второй момент, Александр Глеб, насколько я знаю, в следующем году организует себе самостоятельно. Не надо бросать ему такие слова», – сказал Ходасевич.

 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич сообщил, что в следующем году Александр Глеб организует себе прощальный матч.
 
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