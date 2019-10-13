|
Такого шанса больше не будет: объявляем дополнительный этап Kicker Grant’s Party в Минске
14.10.2019 18:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Если вы еще не успели поиграть вместе с нами в кикер и побороться за место в Суперфинале, не расстраивайтесь: у нас есть приятный сюрприз, а у вас – еще один шанс!
Желающих поучаствовать в Kicker Grant’s Party было так много, что мы решили организовать дополнительный этап в Минске. Встречаемся 24 октября в 19:00 в баре «4-4-2» (ул.Зыбицкая, 6).
Приглашаем всех желающих: берите друзей и приходите веселиться. Зарегистрироваться можно
Увидимся на Kicker Grant’s Party-2019 в Минске!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы еще не успели поиграть вместе с нами в кикер и побороться за место в Суперфинале, не расстраивайтесь: у нас есть приятный сюрприз, а у вас – еще один шанс!...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)