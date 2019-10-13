Такого шанса больше не будет: объявляем дополнительный этап Kicker Grant’s Party в Минске

Источник материала: Tribuna.com

Если вы еще не успели поиграть вместе с нами в кикер и побороться за место в Суперфинале, не расстраивайтесь: у нас есть приятный сюрприз, а у вас – еще один шанс!

Желающих поучаствовать в Kicker Grant’s Party было так много, что мы решили организовать дополнительный этап в Минске. Встречаемся 24 октября в 19:00 в баре «4-4-2» (ул.Зыбицкая, 6).

Приглашаем всех желающих: берите друзей и приходите веселиться. Зарегистрироваться можно на официальном сайте турнира .

Увидимся на Kicker Grant’s Party-2019 в Минске!