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32-летний фанат сборной Англии умер после ареста перед матчем с Болгарией
14.10.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
32-летний фанат сборной Англии умер в Болгарии перед матчем отборочного раунда Евро-2020.
Мужчина был найден в одном из парков. Он был без сознания. После этого он был доставлен в больницу, а затем он очнулся и начал вести себя агрессивно и угрожать медицинскому персоналу.
Сотрудники больницы вызвали полицию. Мужчина был пьян, а также находился под воздействием наркотических средств.
Он умер по пути в полицейский участок.
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32-летний фанат сборной Англии умер в Болгарии перед матчем отборочного раунда Евро-2020.
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