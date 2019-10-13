32-летний фанат сборной Англии умер после ареста перед матчем с Болгарией

Источник материала: Tribuna.com

32-летний фанат сборной Англии умер в Болгарии перед матчем отборочного раунда Евро-2020.

Мужчина был найден в одном из парков. Он был без сознания. После этого он был доставлен в больницу, а затем он очнулся и начал вести себя агрессивно и угрожать медицинскому персоналу.

Сотрудники больницы вызвали полицию. Мужчина был пьян, а также находился под воздействием наркотических средств.

Он умер по пути в полицейский участок.