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В Могилеве возник пожар на стадионе «Спартак»
14.10.2019 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Могилеве возник пожар на местном стадионе «Спартак», сообщает
К спортивному объекту прибывают спецавтомобили МЧС. Спасатели уже приступили к тушению.
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В Могилеве возник пожар на местном стадионе «Спартак», сообщает Telegram-канал Nexta lite К спортивному объекту прибывают спецавтомобили МЧС.
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