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В Могилеве возник пожар на стадионе «Спартак»

14.10.2019 22:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Могилеве возник пожар на местном стадионе «Спартак», сообщает Telegram-канал Nexta lite

К спортивному объекту прибывают спецавтомобили МЧС. Спасатели уже приступили к тушению.

В Могилеве возник пожар на стадионе «Спартак»

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве возник пожар на местном стадионе «Спартак», сообщает Telegram-канал Nexta lite К спортивному объекту прибывают спецавтомобили МЧС.
 
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