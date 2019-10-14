Роналду с пенальти забил 700-й гол в карьере

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в ворота Украины с пенальти (1:2, второй тайм) в матче отборочного раунда Евро-2020.

Этот гол стал 700-м в карьере португальца. Для этого португальцу потребовалось 974 игры, он забивал в 458 из них. В общей сложности он забивал в 12 различных турнирах.

Роналду забил 5 мячей в 31 матче за «Спортинг», 118 мячей в 292 играх за «Манчестер Юнайтед». Также Роналду забил 450 мячей в 438 матчах за мадридский «Реал», 32 гола за 51 игру в «Ювентусе» и 95 раз форвард отличился в 162 матчах за сборную Португалии.

Чаще всего Роналду забивал в ворота «Севильи» (27), «Атлетико» (25), «Хетафе» (23), «Сельты» (20) и «Барселоны» (18).

Роналду забил 699-й гол в карьере. Marca считает, что уже 700-й