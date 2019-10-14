Ходасевич о возможном показе матчей ПФЛ с помощью БГТРК: «Я выражаю скепсис в отношении того, что с госструктурой можно построить какой-то хороший союз»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист считает, что ПФЛ будет трудно строить свои взаимоотношения с .

«Меня смущает вопрос о том, что ТВ-права в перспективе будут стоить очень дорого, равно как и показ матчей чемпионата Беларуси. Во-первых, я выражаю скепсис в отношении того, что с госструктурой можно построить какой-то хороший союз, чтобы вот так вот, объединившись, шагать только вперед. Я не говорю, что плохо показывают или плохо ведут дела.

Это все выливается в то, что на территории Беларуси продавать права на показ матчей чемпионата Беларуси возможно только в двух случаях. Или это будет белорусская модель: сказали, значит, надо покупать. Или исключительно рыночная, когда ПФЛ нарастит такую аудиторию, которая заставит государственное телевидение покупать трансляции этих матчей.