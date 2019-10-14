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Метатель молота Дубицкий – единсвенный из спортсменов выставляет свою кандидатуру на парламентские выборы
14.10.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Спортсмен-инструктор Республиканского центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Олег Дубицкий будет участвовать в выборах в качестве кандидата в выборах в Палату представителей. Он выдвигается по Ивьевскому избирательному округу.
Отметим, что Дубицкий – единственный человек, связанный со спортом, который будет участвовать в выборах.
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Метатель молота Дубицкий – единсвенный из спортсменов выставляет свою кандидатуру на парламентские выборы
Спортсмен-инструктор Республиканского центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Олег Дубицкий будет участвовать в выборах в качестве кандидата в выборах...
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