Метатель молота Дубицкий – единсвенный из спортсменов выставляет свою кандидатуру на парламентские выборы

Источник материала: Tribuna.com

Спортсмен-инструктор Республиканского центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Олег Дубицкий будет участвовать в выборах в качестве кандидата в выборах в Палату представителей. Он выдвигается по Ивьевскому избирательному округу.

Отметим, что Дубицкий – единственный человек, связанный со спортом, который будет участвовать в выборах.

Ранее сообщалось , что Девятовский, Богданович и Базанов не будут участвовать в качестве кандидатов в парламентских выборах.