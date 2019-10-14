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Метатель молота Дубицкий – единсвенный из спортсменов выставляет свою кандидатуру на парламентские выборы

14.10.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортсмен-инструктор Республиканского центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Олег Дубицкий будет участвовать в выборах в качестве кандидата в выборах в Палату представителей. Он выдвигается по Ивьевскому избирательному округу. 

Отметим, что Дубицкий – единственный человек, связанный со спортом, который будет участвовать в выборах.

Ранее сообщалось, что Девятовский, Богданович и Базанов не будут участвовать в качестве кандидатов в парламентских выборах.

 

 
 
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Спортсмен-инструктор Республиканского центра Олимпийской подготовки по легкой атлетике Олег Дубицкий будет участвовать в выборах в качестве кандидата в выборах...
 
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