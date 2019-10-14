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НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Нью-Джерси» уступил «Флориде»
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Источник материала:
Tribuna.com
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
14 октября, 20.00, «Prudential Center»
-
0:1 – 1
Юбердо (Барков, Дадонов)
-
1:1 – 2
Холл (Ватанен, Заха)
-
2:1 – 19
Братт (Гусев, Заха)
-
3:1 – 21
Бутчер (Вуд, Зэйджак)
-
4:1 – 21
Заха (Суббан, Холл)
-
4:2 – 29
Коннолли (Ватрано)
-
4:3 – 39
Коннолли (Трочек, Хоффман)
-
4:4 – 41
Уигар (Трочек, Экблад)
-
4:5 – 47
Аччари (Экблад, Уигар)
-
4:6 – 55
Дадонов (Йэндл, Мэтисон)
-
Вратари: Шнайдер 28/34 Бобровский 17/21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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