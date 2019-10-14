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НХЛ. «Вашингтон» против «Колорадо», «Нью-Джерси» уступил «Флориде»

15.10.2019 00:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

НХЛ

Регулярный чемпионат

Айлендерс – Сент-Луис 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Шенн (Шварц, Фолк)
0:2 – 45 Тарасенко (Шенн, Данн)
1:2 – 54 Нелсон (Дэл Колл)
2:2 – 59 Барзэл (Бойчак)
3:2 – 61 Тэйвс (Нелсон, Барзэл)
Вратари: Грайсс 21/23  Биннингтон 29/32.

 

Нью-Джерси – Флорида 4:6 (2:1, 2:2, 0:3)
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Юбердо (Барков, Дадонов)
1:1 – 2 Холл (Ватанен, Заха)
2:1 – 19 Братт (Гусев, Заха)
3:1 – 21 Бутчер (Вуд, Зэйджак)
4:1 – 21 Заха (Суббан, Холл)
4:2 – 29 Коннолли (Ватрано)
4:3 – 39 Коннолли (Трочек, Хоффман)
4:4 – 41 Уигар (Трочек, Экблад)
4:5 – 47 Аччари (Экблад, Уигар)
4:6 – 55 Дадонов (Йэндл, Мэтисон)
Вратари: Шнайдер 28/34  Бобровский 17/21.

 

Бостон – Анахайм 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Дата проведения
14 октября, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Пастрняк (Крюг, Бержерон)
2:0 – 31 Пастрняк (Маршанд)
2:1 – 37 Ракелль (Фаулер, Хенрик)
3:1 – 42 Пастрняк ()
4:1 – 44 Пастрняк (Крюг, Маршанд)
4:2 – 56 Хенрик (Ричи)
Вратари: Галак 30/32  Гибсон 19/23.

 

Оттава – Миннесота 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Дата проведения
14 октября, 20.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео
0:1 – 49 Раск (Гринуэй)
0:2 – 57 Паризе (Койву)
Вратари: Андерсон 33/34  Стэлок 26/26.

 

Баффало – Даллас 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Дата проведения
14 октября, 22.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 26 Олофссон (Айкел, Далин)
2:0 – 37 Райнхарт (Олофссон, Айкел)
3:0 – 44 Скиннер (Йокихарью, Соботка)
4:0 – 46 Юханссон (Ристолайнен, Маккейб)

 

Вашингтон – Колорадо 3:6 (0:4, 2:0, 1:2)
Дата проведения
15 октября, 00.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Джонсон (Бураковски, Кадри)
0:2 – 6 Задоров (Маккиннон, Рантанен)
0:3 – 7 Кадри (Макар, Донской)
0:4 – 9 Рантанен (Кадри, Ландескуг)
1:4 – 26 Эллер (Овечкин)
2:4 – 35 Оши (Кузнецов, Орлов)
2:5 – 44 Ньето (Джост)
3:5 – 57 Овечкин (Карлсон, Кузнецов)
3:6 – 59 Маккиннон (Ландескуг, Рантанен)

 

Чикаго – Эдмонтон 2:0 (3 период)
Дата проведения
15 октября, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 Кэйн (Строум)
2:0 – 46 А. Нюландер (Карпентер)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
 
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