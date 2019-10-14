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Галыгин поддержал петицию о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского

15.10.2019 00:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский шоумен Вадим Галыгин поддержал петицию о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского. Петицию можно подписать по ссылке.

 
 
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Белорусский шоумен Вадим Галыгин поддержал петицию о переименовании «Борисов-Арены» в честь Анатолия Капского.
 
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