Ненужная щедрость. Обзор игры «Спутник» — «Волна»

Источник материала: Полесская правда



До субботней встречи с «Волной» речичане не забивали в трёх поединках подряд (в соперниках были «Слоним», «Смолевичи» и «Гранит»). Увы, продлить не только безголевую, но и безвыигрышную серию подопечных Вячеслава Левчука пинчанам оказалось не по силам.

Лишь два удара в створ нанесли хозяева в первом тайме, и оба стали результативными. Причём, оба гола (да впрочем, и третий) дались «бело-зелёным» уж очень легко. Прострел Никитина скорее на удачу в нашу штрафную площадь с правого края без каких-либо помех со стороны обороняющихся нашёл адресат в лице одиноко (почему?) стоявшего на дальней штанге Музыченко, который буквально в упор «расстрелял» Куратника. Нельзя сказать, что пинчане сникли после быстро пропущенного гола. Они настойчиво искали пути к воротам Котова, заодно приноравливаясь к кочковатому газону. Было несколько перспективных попыток, но не было завершения. Так, на 14-й минуте Тропин с правого фланга прорвался в штрафную площадь соперника, но, выходя на ударную позицию, после контакта с защитником упал. Красников не усмотрел нарушения правил в этом эпизоде. Спустя всего две минуты мизерное касание Гусевым Загвоздина было расценено арбитром как «преступление» и последовало назначение пенальти. Подобных ситуаций в каждом футбольном матче бывает около десятка. При желании даже на фото после игры можно вычислить «незамеченных нарушителей». Однако же крайне редки случаи, чтобы судьи назначали хотя бы три пенальти за игру. Как бы то ни было, Потороча с «точки» не промахнулся. Вскоре вновь на острие нашей атаки оказался Тропин, после навеса Татаревича пробивавший головой с десяти метров — мяч, нырнув вниз, пролетел в нескольких сантиметрах от стойки ворот. Чуть позже Рассолько слева вошёл в штрафную площадь и зарядил в ближний угол — Котов был начеку и отбил мяч.

После перерыва хозяева уже больше играли по счёту. Тем не менее, стоит отдать им должное, при первой же возможности старались бить по воротам с разных дистанций. Иногда наши защитники делали сопернику весьма щедрые подарки в собственной штрафной, но до поры до времени, хозяева их не принимали. Лишь на 73-й минуте вышедший на замену Сенкевич не отказался от щедрости гостей. После диагонального навеса Монастырского от центра поля мяч несколько секунд висел в воздухе, так и не став объектом внимания ни защитников, ни вратаря «Волны». Сенкевич же, приняв мяч, без каких-либо помех с близкого расстояния пробил в дальний угол. В оставшиеся двадцать минут пошёл открытый футбол, но, несмотря на то, что перспективные ситуации были, запоминающихся моментов так и не возникло ни у тех, ни у других ворот.

Пресс-служба ФК «Волна-Пинск.

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