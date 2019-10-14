Форвард сборной Украины Яремчук: «Мы не как Россия – обыграли Шотландию и всем рассказывают, что выиграют Евро»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал победу над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020.

– Могло такое присниться?

– Пока тяжело поверить, но мы очень много работали. Благодарю фанатов за такую фантастическую поддержку, хочется просто выходить и умирать на поле, доказывать, что мы не хуже Португалии. Всем большое спасибо за поддержку.

– Первый гол – наработка на тренировках?

– Сказал бы, что оказался в нужное время в нужном месте. Мы сегодня утром отрабатывали стандарты, на протяжении недели тоже уделяли этому внимание. Как говорится, труд даром не проходит.

– Спать будешь ночью?

– Завтра нужно уже в Бельгию лететь, у меня чемпионат уже опять, нужно будет готовиться.

– Осознаешь, что Украина во время отбора записала, возможно, самую успешную страницу в истории?

– Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро.

Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок, – сказал Яремчук в эфире телеканала «Футбол 1».

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