Сборная Турции снова показала воинское приветствие, фанаты их поддержали

Источник материала: Tribuna.com

Игроки сборной Турции в матче отбора Евро-2020 с Францией (1:1) показали воинское приветствие.

Этим жестом они поддерживают операцию турецкой армии на территории Сирии, которую удерживают курды.

Также жест игроков повторили турецкие болельщики на фан-секторе.

Игроки сборной Турции уже демонстрировали этот жест в матче квалификации Евро-2020 с Албанией.

Сообщалось, что УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям, так как политические жесты запрещены правилами.