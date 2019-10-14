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Сборная Турции снова показала воинское приветствие, фанаты их поддержали
15.10.2019 08:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Игроки сборной Турции в матче отбора Евро-2020 с Францией (1:1) показали воинское приветствие.
Этим жестом они поддерживают операцию турецкой армии на территории Сирии, которую удерживают курды.
Также жест игроков повторили турецкие болельщики на фан-секторе.
Игроки сборной Турции уже демонстрировали этот жест в матче квалификации Евро-2020 с Албанией.
Сообщалось, что УЕФА может прибегнуть к дисциплинарным санкциям, так как политические жесты запрещены правилами.
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