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Роналду о 700-м голе: «Я не ищу рекорды, они сами находят меня»
15.10.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.
«Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.
Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такого впечатляющей отметки.
Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи», — сказал Роналду.
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.
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