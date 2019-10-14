Роналду о 700-м голе: «Я не ищу рекорды, они сами находят меня»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.

«Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такого впечатляющей отметки.

Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи», — сказал Роналду.

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме