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Роналду о 700-м голе: «Я не ищу рекорды, они сами находят меня»

15.10.2019 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.

«Не каждый способен на такое. Спасибо моим товарищам по команде и тренерам, которые помогли мне стать тем, кем я есть. Разочарован, что мы не победили, но горжусь командой.

Не знаю, сколько у меня рекордов. Нужно наслаждаться моментом и поблагодарить тех, кто помог мне достичь такого впечатляющей отметки.

Рекорды получаются сами собой. Я их не ищу, они сами находят меня. Все происходит естественно, без навязчивой идеи», — сказал Роналду.

700 голов Роналду: 444 правой ногой, 95 – за сборную, 1 – в пурпурной форме

 

 
 
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с Украиной (1:2) в отборе Евро-2020 прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру.
 
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