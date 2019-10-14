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«Витебск» – Беларусь U-18. 15-летний вратарь гостей Шостак впервые в карьере сыграл на ноль на взрослом уровне

15.10.2019 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче регулярного чемпионата экстралиги Б «Витебск» проиграл Беларуси U-18 (0:2).

В воротах гостей сыграл 15-летний Ян Шостак. Сделав 28 сейвов, голкипер впервые в карьере сыграл на ноль на взрослом уровне.

Шостак провел 8 матчей в сезоне, процент отраженных бросков – 92. Коэффициент надежности – 2,94.

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Теги: Витебск
 
 
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В матче регулярного чемпионата экстралиги Б «Витебск» проиграл Беларуси U-18 (0:2).
 
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