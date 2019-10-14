|
«Витебск» – Беларусь U-18. 15-летний вратарь гостей Шостак впервые в карьере сыграл на ноль на взрослом уровне
15.10.2019 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата экстралиги Б «Витебск» проиграл Беларуси U-18 (0:2).
В воротах гостей сыграл 15-летний Ян Шостак. Сделав 28 сейвов, голкипер впервые в карьере сыграл на ноль на взрослом уровне.
Шостак провел 8 матчей в сезоне, процент отраженных бросков – 92. Коэффициент надежности – 2,94.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Витебск» – Беларусь U-18. 15-летний вратарь гостей Шостак впервые в карьере сыграл на ноль на взрослом уровне
В матче регулярного чемпионата экстралиги Б «Витебск» проиграл Беларуси U-18 (0:2).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)