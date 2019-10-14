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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбол. Швеция - Испания на "Беларусь 5" в 21:40 Сегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к...

Сегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к мировому рекорду по количеству матчей за национальную команду.покажет встречу в прямом эфире в 21:40.