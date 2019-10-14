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Футбол. Швеция - Испания на "Беларусь 5" в 21:40
15.10.2019 11:55 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к мировому рекорду по количеству матчей за национальную команду.
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Сегодня будем следить за противостоянием лидеров группы F в отборе на чемпионат Европы. Швеция примет Испанию, в составе которой Серхио Рамос очень близок к...
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