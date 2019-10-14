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Кубок ЕГФ. СКА сыграет с «Райн Левен» в третьем квалификационном раунде
15.10.2019 12:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда мужского Кубка ЕГФ.
Минский СКА за выход в групповой раунд поспорит с немецким «Райн-Некар Левен».
Первый матч пройдет в Минске 16 или 17 ноября, ответный – через неделю в Германии.
Отметим, что «Райн-Некар Левен» занимает второе место в чемпионате Германии после 9 туров.
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Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда мужского Кубка ЕГФ.
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