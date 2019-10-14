Иван Сапего: «СКА не хотел платить взносы за три команды, поэтому команда РГУОР была переименована и закреплена как сборная»

Источник материала: Tribuna.com

Блогер Иван Сапего рассказал о проблемах в чемпионате Беларуси.

«В матче первого тура в составе команды «Машека-2» появился Даниил Халимоненко (игрок 2004 г.р.). У парня была лицензия, выданная главной судейской комиссией. Той самой комиссией, которая приняла регламент, запрещающий использование игроков младше 2003 г.р. Штрафовать себя, инспектора матча и клуб никто не стал. Хотя ГСК после это собиралась, четко зная о таком эпизоде. Но вопрос даже не был включен в повестку дня. Все сделали вид, что ничего не было. Правда, удобно?

Ну ладно, единичное нарушение, скажете вы. И были бы правы, будь оно единичным. Есть еще одна история, порожденная снова же решениями судейской комиссии. Насколько я вижу ситуацию, минский СКА очень не хотел платить взносы за три команды, поэтому команда РГУОР, входившая в структуру клуба, была переименована и закреплена как сборная. Платит ли она взнос, вопрос интересный. Был бы рад увидеть платежку.

Эта ситуация породила неопределенность с игроками. Было очень большое желание все же задействовать РГУОРовцев в матчах БГУФК-СКА. Сделать это законно можно было, включи РГУОР в структуру СКА. Но поступили иначе, гораздо интереснее.

ГСК приняла решение о возможности внесения девяти игроков структуры СКА и двух игроков сразу в два лицензионных листа. Допустим, в какой-то мере это польза для сборной.

Но одно дело принять решение, другое дело следить за его исполнением. Под шумок границы начали расширяться. Начиная с первого тура, БГУФК-СКА начал подключать к матчам Станислава Садовского. Всего юноша провел четыре матча за БГУФК-СКА (против «Гомеля», , СКА и «Машеки») и четыре матча за РГУОР-сборную 2002 г.р. (против всех кроме «Машеки-2»). Протокола еще одного матча БГУФК-СКА у меня нет.

Видя вседозволенность, вскоре команда Олега Шарейко стала подключать к своим матчам и Алексея Гайдука (матч со СКА). Никакой реакции от судейского корпуса не последовало.

На сайте БФГ, к сожалению, нет никакой информации о заявочных листах команд (в чем причина, выберите сами, – лени сотрудников или умышленном сокрытии фактов). Но очевидно одно: эти игроки могут быть в заявке только одного коллективов. Таким образом, результаты всех матчей тех коллективов, за которые они не имели права участвовать, должны быть аннулированы, инспекторы должны заплатить штрафы за допуск к матчу игроков без лицензии», – написал Сапего в своем Telegram-канале ByHandball. The other side.