Александр Сулима: «Был соблазн выпустить на матч с Нидерландами Чичкана»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима объяснил выбор голкипера на матч против Голландии (1:2).

– Когда вы решили, что с Эстонией и Нидерландами сыграет Гутор?

– Для начала я принял решение относительно первого матча. За две недели до этого поединка в планах у меня уже было то, что сыграет Гутор. И матчем в Гродно он мои предположения подтвердил. После встречи с эстонцами решил, что Саша сыграет и с голландцами. В голове много всего крутилось, но решили ничего не менять. Считаю, Саня провел матч здорово.

– У вас не было соблазна выпустить Чичкана?

– Был, скажу честно. Но выбор пал на Гутора.

– Потому что у Антона не хватает международного опыта?

– Нет, дело в том, что после игры с Эстонией возникло большое давление и напряжение. В том матче мы должны были побеждать, особенно если смотреть на созданные моменты. К сожалению, желаемого результата не достигли. В итоге, как уже сказал, возникло определенное давление. И этот фактор повлиял на выбор вратаря, – сказал Сулима.

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