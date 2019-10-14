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Александр Сулима: «Был соблазн выпустить на матч с Нидерландами Чичкана»
15.10.2019 16:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима объяснил выбор голкипера на матч против Голландии (1:2).
– Когда вы решили, что с Эстонией и Нидерландами сыграет Гутор?
– Для начала я принял решение относительно первого матча. За две недели до этого поединка в планах у меня уже было то, что сыграет Гутор. И матчем в Гродно он мои предположения подтвердил. После встречи с эстонцами решил, что Саша сыграет и с голландцами. В голове много всего крутилось, но решили ничего не менять. Считаю, Саня провел матч здорово.
– У вас не было соблазна выпустить Чичкана?
– Был, скажу честно. Но выбор пал на Гутора.
– Потому что у Антона не хватает международного опыта?
– Нет, дело в том, что после игры с Эстонией возникло большое давление и напряжение. В том матче мы должны были побеждать, особенно если смотреть на созданные моменты. К сожалению, желаемого результата не достигли. В итоге, как уже сказал, возникло определенное давление. И этот фактор повлиял на выбор вратаря, – сказал Сулима.
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Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима объяснил выбор голкипера на матч против Голландии (1:2).
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