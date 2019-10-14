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КХЛ. Минское «Динамо» покинуло зону плей-офф
15.10.2019 19:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В очередном матче КХЛ «Северсталь» оказалась сильнее «Куньлуня» (2:1 ОТ).
Таким образом, зону плей-офф покинуло минское «Динамо». Теперь белорусы располагаются на девятом месте.
Отметим, что «зубры» проиграли четыре встречи подряд. Ближайшая встреча подопечных Крэйга Вудкрофта состоится 17 октября. Соперник – «Торпедо».
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В очередном матче КХЛ «Северсталь» оказалась сильнее «Куньлуня» (2:1 ОТ).
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