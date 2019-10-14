Александр Сулима: «Гутор однозначно вырос за последнее время. Поднялся на уровень выше»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей сборной Беларуси Александр Сулима оценил голкипера брестского Александра Гутора.

– Гутор вырос за последнее время?

– Однозначно. Наблюдая за вратарями, их нужно чувствовать. Не просто делать анализ, изучать статистику и все остальное. Полностью мнение о голкипере формируется тогда, когда ты с ним поработаешь в сборной. И по поводу Гутора могу сказать, что Саша поднялся на уровень выше. Это проявляется и в его мышлении, и в действиях на поле. Однозначно, с опытом он достиг новой планки.

– Какова причина появления Егора Хаткевича из в сборной?

– По статистике он один из лучших вратарей нашего чемпионата. Особенно если взять данные Инстата. Пропущенные и отбитые мячи, передачи – много чего. Плюс по игровым критериям, о которых я говорил раньше, этот голкипер соответствует уровню национальной сборной, – сказал Сулима.

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